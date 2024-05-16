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Лидеры РФ и КНР определили вектор развития сотрудничества
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  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 8:36

Лидеры РФ и КНР определили вектор развития сотрудничества

Гармонизация интеграционных процессов в китайско-российских отношениях, плюс увеличение товарооборота между ждвумя дежавами, таков лейтмотив начавшихся в Пекине переговоров в расширенном составе делегаций РФ и КНР.

"Принципиальное значение имеет то, что отношения России и Китая не являются конъюнктурными и не направлены против кого бы то ни было. Наше сотрудничество в мировых делах сегодня выступает одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене", - заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства особо отметил, что наши страны с каждым годом увеличивают взаимный товарооборот и РФ выходит на 4-е место среди партнеров Поднебесной. В ответной речи председатель КНР Си Цзиньпин акцентировал внимание на то, что встречался со своим российским коллегой не меньше 40 раз.

"За минувшие три четверти века китайско-российские отношения закалились в тяжелых условиях, выдержали испытание переменчивой международной ситуацией, сегодня являют собой эталон отношений между крупными державами и соседними странами, отличающихся взаимным уважением, доверительностью, дружбой и взаимной выгодой", - констаирует руководитель Китайской республики.

Согласно программы визита, оба лидера вскоре перейдут к общению в неформальной обстановке. Предположительно, диалог продолжится один на один в формате прогулки по парку рядом с Домом народных собраний. Вечером, во время неформального ужина, к главам государств присоединятся некоторые члены делегаций.

Фото: пресс-служба президента РФ

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