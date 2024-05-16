Президент РФ Владимир Путин предупредил США, что если те начнут вмешиваться в политику Западной Украины, то это означает войну с Россией, а она готова к бою. Это сообщение всерьез встревожило коллективный Запад.
Ранее советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что обычные действия США никак не поменяют нынешнюю обстановку, поэтому есть необходимость начать применять ядерное оружие.
Российский глава не желает никакого обострения ситуации, но готов ответить на любую агрессию Запада.
Фото: en.kremlin.ru/Presidential Executive Office of Russia (Creative CommonsAttribution 3.0 License)
Intel представила приложение, которое может с помощью кабеля объединять два компьютера
Intel представила приложение Thunderbolt Share, которое позволяет соединять два компьютера с помощью кабеля Thunderbolt для их объединения в единую систему. Приложение будет лицензироваться Intel и требует поддержку Thunderbolt 4 или 5, хотя возможна работа с USB 4 и Thunderbolt 3.
Пентагон: Мы не будем отправлять военных инструкторов на Украину
США заявили, что не отправят своих военных инструкторов на Украину.
Ученые выяснили, что хоровое пение может помочь в реабилитации после инсульта
Ученые из Университета Хельсинки обнаружили, что групповая реабилитация на основе пения помогает восстанавливать речевые навыки и социальную активность у людей с постинсультной афазией.
Ученые обнаружили связь между препаратами для снижения давления и переломами
Исследование ученых из Ратгерского университета, опубликованное в JAMA Internal Medicine, показало, что прием лекарств для снижения давления у пожилых людей связан с более чем двукратным увеличением риска опасных переломов костей из-за падений.