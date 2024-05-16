Президент РФ Владимир Путин предупредил США, что если те начнут вмешиваться в политику Западной Украины, то это означает войну с Россией, а она готова к бою. Это сообщение всерьез встревожило коллективный Запад.

Ранее советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что обычные действия США никак не поменяют нынешнюю обстановку, поэтому есть необходимость начать применять ядерное оружие.

Российский глава не желает никакого обострения ситуации, но готов ответить на любую агрессию Запада.

Фото: en.kremlin.ru/Presidential Executive Office of Russia (Creative CommonsAttribution 3.0 License)