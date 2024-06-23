Почти полторы сотни тысяч протестующих против правительства Нетаньяху собрала акция в центре Тель-Авива. Израильтяне добиваются досрочных выборов и возвращения заложников, удерживаемых в секторе Газа, сообщает AFP.

Организаторы оценили количество демонстрантов более чем в 150 тысяч человек, назвав акцию крупнейшим протестным мероприятием с начала военных действий в секторе Газа, спровоцированных атакой ХАМАС на территорию Израиля 7 октября, в результате которого погибли 1194 человека, в основном это гражданские лица.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Джулианна Лакост (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)