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ТАСС: прощание с Артуром Чилингаровым пройдёт 4 июня в Москве
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  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 7:42

ТАСС: прощание с Артуром Чилингаровым пройдёт 4 июня в Москве

Прощание с общественным деятелем, депутатом Госдумы и членом-корреспондентом РАН Артуром Чилингаровым состоится во вторник, 4 июня, в храме Христа Спасителя. Похоронят известного полярника и доктора географических наук на Новодевичьем кладбище, сообщает ТАСС. О смерти ученого стало известно накануне, 1 июня.

Соболезнования семье и близким парламентария выразил президент России Владимир Путин. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, президент дружил с профессором и хорошо знал его.

Герой Советского Союза и Герой Российской Федерации, Артур Чилингаров стал одним из ведущих ученых нашей страны в исследовании Арктики и Антарктики, руководил несколькими крупными экспедициями и внес огромный вклад в изучение и освоение Севера и Мирового океана. Стоял у истоков организации крупнейшего транспортного коридора будущего - Северного морского пути. Полярнику было 84 года.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/duma.gov.ru (Attribution 4.0)

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