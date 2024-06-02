Прощание с общественным деятелем, депутатом Госдумы и членом-корреспондентом РАН Артуром Чилингаровым состоится во вторник, 4 июня, в храме Христа Спасителя. Похоронят известного полярника и доктора географических наук на Новодевичьем кладбище, сообщает ТАСС. О смерти ученого стало известно накануне, 1 июня.

Соболезнования семье и близким парламентария выразил президент России Владимир Путин. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, президент дружил с профессором и хорошо знал его.

Герой Советского Союза и Герой Российской Федерации, Артур Чилингаров стал одним из ведущих ученых нашей страны в исследовании Арктики и Антарктики, руководил несколькими крупными экспедициями и внес огромный вклад в изучение и освоение Севера и Мирового океана. Стоял у истоков организации крупнейшего транспортного коридора будущего - Северного морского пути. Полярнику было 84 года.

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