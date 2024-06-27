Российские товаропроизводители в мае текущего года нарастили выпуск золота (необработанного, полуобработанного или в виде порошка) на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом года предыдущего, сообщает Росстат. В сравнении с апрелем 2024 рост и вовсе превышает 15%.

Суммарная статистика по итогам января-мая этого года по объемам производства золота в нашей стране превышает результат соответствующего периода минувшего года на 6,2%. В абсолютных показателях информацию о выпуске драгоценного металла и изделий из него федеральная служба государственной статистики данные не даёт.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Szaaman (Creative Commons Attribution-ShareAlike)