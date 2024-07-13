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Производитель "Ессентуков" отмечает падение доли контрафакта в ритейле

Контрафактной минеральной воды почти не осталось на прилавках отечественных магазинов, считает гендиректор компании "Холдинг Аква" Святослав Вильк. Почти пять лет назад подделки составляли значительную часть рынка — в настоящий момент улучшения налицо, сейчас "реплики" сохранились пожалуй лишь в несетевой рознице, поделился топ-менеджер в РБК.

Хотя, ещё в 2019-м году бренды минеральной воды "Ессентуки" и "Славяновская" держали пальму первенства как одни из из самых подделываемых. Фактически "Ессентуков" продавалось в два-три раза больше, чем добывалось в границах Ессентукского месторождения.

Технические и фискальные меры, пусть не сразу, но дали желаемый результат. Для борьбы с контрафактом производителей и импортеров зимой 2021 года регуляторы сделали обязательными коды Data Matrix на бутилированную минеральную воду. Также с весны минувшего года торговые сети реализуют упакованную воду с передачей сведений в систему маркировки "Честный знак".

Впрочем, сейчас новый тренд. Ряд производителей мимикрирует под известные бренды на рынке минеральной воды. Схожие названия, близкая по дизайну и колеру цветовая гамма. А продукт, существенно дешевле. Хотя формально, с соблюдением действующего законодательства. Но, как говорят товаропроизводители, это тот случай, когда форма может не соотвествовать содержанию.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Wortmagier (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0)

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