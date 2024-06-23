В рамках большой налоговой реформы лидеры российских профсоюзов выступили с инициативой обнулить налог на доходы физических лиц для граждан, заработная плата которых не превышает или кратна МРОТ, сообщает ТАСС.
"Проведу аналогию с налогом на прибыль — предприниматель не платит его с себестоимости продукции, то есть с затрат. Так и работник не должен платить налог на доход с той суммы, которая по минимуму возмещает затраты его рабочей силы, прежде всего физиологические", — говорит зампред Федерации независимых профсоюзов России Нина Кузьмина.
Рыночный в общем-то подход, общественники дополнили и ещё одной вводной, сам минимальный размер оплаты труда предлагается увязать с минимальным потребительским бюджетом.
Законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ принят Госдумой РФ пока в первом чтении. Сейчас формируется пакет поправок к изменениям в Налоговый кодекс РФ. Новации профсоюзов будут рассмотрены депутатами в ближайшее время.
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