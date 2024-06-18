Виноградных вин за пять месяцев было продано в розничной сети 22,77 млн декалитров, что на 3,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщает Росалкогольтабакконтроль.
Сводная статистика показывает, что в обозначенный отчётный период существенно увеличились продажи алкогольных напитков крепостью более 9% (за исключением водки, коньяка и ликеро-водочных изделий). Продажи этой категории выросли на 18,6% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Также существенно выросли продажи игристых вин — на 13,5%.
Сохранение тренда эксперты не прогнозируют. Введенные недавно высокие, по сути заградительные, пошлины на европейские вина приведут к серьёзному росту стоимости и снижению объема поставок в данным сегменте. Не меньше, чем на 15% к концу года, считают аналитики.
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