Сейчас каналы продаж сим-карт таковы, что по сути практически любой желающий может телефонный номер мобильной связи абонировать, причем, есть лазейки, при использовании которых всё можно сделать инкогнито.

Российские власти готовят ужесточение процедуры продажи сим-карт гражданам и мигрантам. На сером рынке мобильной связи серьёзные ограничения могут заработать уже в этом году, сообщают источники РБК.

По данным СМИ, сейчас прорабатываются три возможных варианта доступа к сотовой связи: сдача биометрии для покупки, продажа только в салонах связи, МФЦ и отделениях «Почты России», либо приобретение карты с помощью приложения «Госключ», где в электронной форме нужно подписать договор.

Минцифры подготовило нормативный акт, согласно которому заключить договор на услуги связи в будущем будет можно только после регистрации в Единой биометрической системе.

Операторы кстати уже готовятся к введению новаций, при этом замечают, что расходы на систему электронной верификации вырастут. Зато рынок получит шанс очиститься от так называемы "серых" сим-карт.

Фото: Teque5 /Creative Commons Attribution 3.0 Unported.