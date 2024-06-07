По данным главы ВТБ Андрея Костина, порядка 90% всех платежей между Китаем и Россией проводится в национальных валютах - юанях и рублях. аналогичным образом организовано сотрудничество отечественных предприятий с их индийскими контрагентами.

"Проблема с зависшими рупиями сегодня рассосалась. Проблема решена, как и с другими странами", - заявил банкир в интервью Известиям.

В внешнеторговом обороте с Индией сложилась ситуация, когда экспорт значительно превышают долю импорта из материкового государства. Ранее СМИ сообщали, что на счетах российских компаний в индийских банках ежемесячно накапливается до одного млрд долларов в рупиях, которые практически невозможно потратить из-за валютных ограничений в стране.

Андрей Костин разъяснил, что ВТБ и Сбербанк способны конвертировать индийские рупии в рубли для возврата валютной экспортной выручки в нашу страну. Речь идет о прямом переводе рупий в рубли через посредников в Индии и ОАЭ. Схема работает, как работают и другие варианты решения вопроса с "зависшими" в определённый момент средствами.

Фото: Росконгресс/Игорь Родин