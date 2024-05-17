Порядок присвоения звезд гостиницам в России хотят изменить до конца текущего года. Новация должна исключить ситуации, когда у агрегаторов услуг отелей оказывается неверная информация о наличии звезд у заведения, а клиент получает не тот уровень сервиса, на который рассчитывал, рассказал в интервью "Российской газете" глава Росаккредитации Назарий Скрыпник.

"Важна сама процедура присуждения звезд отелям, чтобы она была объективной, прозрачной. Поэтому будут введены подтверждения того, что эксперт реально выезжал, когда отель изучал, будет прикладываться видеозапись к заключению о том, какое количество звезд присвоено отелю", - говорит руководитель регулятора.

Технологически нововведения уже вышли на финишную прямую. Документы, которые регламентируют изменения, уже подготовлены. Сами поправки обсуждались на профильном комитете Госдумы. Сейчас минэкономразвития готовится к их внесению. При этом постановление правительства проходит стадию общественного обсуждения, ему будет дана оценка регулирующего воздействия и заключение экспертов.

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