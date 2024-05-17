Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 17.05.2024 : 90,9239
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 17.05.2024 : 98,8978
До конца года изменится порядок присуждения звезд отелям в РФ
  1. Главная
  2. Страна
  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 7:41

До конца года изменится порядок присуждения звезд отелям в РФ

Порядок присвоения звезд гостиницам в России хотят изменить до конца текущего года. Новация должна исключить ситуации, когда у агрегаторов услуг отелей оказывается неверная информация о наличии звезд у заведения, а клиент получает не тот уровень сервиса, на который рассчитывал, рассказал в интервью "Российской газете" глава Росаккредитации Назарий Скрыпник.

"Важна сама процедура присуждения звезд отелям, чтобы она была объективной, прозрачной. Поэтому будут введены подтверждения того, что эксперт реально выезжал, когда отель изучал, будет прикладываться видеозапись к заключению о том, какое количество звезд присвоено отелю", - говорит руководитель регулятора.

Технологически нововведения уже вышли на финишную прямую. Документы, которые регламентируют изменения, уже подготовлены. Сами поправки обсуждались на профильном комитете Госдумы. Сейчас минэкономразвития готовится к их внесению. При этом постановление правительства проходит стадию общественного обсуждения, ему будет дана оценка регулирующего воздействия и заключение экспертов.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Геннадий Грачев/Creative Commons Attribution 2.0 Generic.

Мир

Intel представила приложение, которое может с помощью кабеля объединять два компьютера

Intel представила приложение, которое может с помощью кабеля объединять два компьютера

Intel представила приложение Thunderbolt Share, которое позволяет соединять два компьютера с помощью кабеля Thunderbolt для их объединения в единую систему. Приложение будет лицензироваться Intel и требует поддержку Thunderbolt 4 или 5, хотя возможна работа с USB 4 и Thunderbolt 3.

Читать полностью
Пентагон: Мы не будем отправлять военных инструкторов на Украину

Пентагон: Мы не будем отправлять военных инструкторов на Украину

США заявили, что не отправят своих военных инструкторов на Украину.

Читать полностью

Общество

Ученые выяснили, что хоровое пение может помочь в реабилитации после инсульта

Ученые выяснили, что хоровое пение может помочь в реабилитации после инсульта

Ученые из Университета Хельсинки обнаружили, что групповая реабилитация на основе пения помогает восстанавливать речевые навыки и социальную активность у людей с постинсультной афазией.

Читать полностью
Ученые обнаружили связь между препаратами для снижения давления и переломами

Ученые обнаружили связь между препаратами для снижения давления и переломами

Исследование ученых из Ратгерского университета, опубликованное в JAMA Internal Medicine, показало, что прием лекарств для снижения давления у пожилых людей связан с более чем двукратным увеличением риска опасных переломов костей из-за падений.

Читать полностью

Новости