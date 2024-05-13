Правительство прагматиков, в случае утверждения парламентом, займется реализацией новой экономической моделью, с определением приоритетных направлений развитий страны. Контуры будущих реформ уже определены, пишут "Ведомости".

По сути структура менеджмента будет выстроена под достижения конкретных результатов при реализации заявленных перед выборами президентом национальных проектов. С чёткой разбивкой по кураторам, по линии: "вице-премьер - министерство - проект". И в каждом звене будут определены конкретные ответственные персоналии.

KPI как в бизнесе. Уже очевидно, что флагманами станут промышленная отрасль, транспорт и строительство, аграрный сектор. Традиционно, топливно-энергетический комплекс, под началом вице-премьера Александра Новака, в зоне особого внимания.

Первый зампред правительства, Денис Мантуров, по сути будет координатором между реальным сектором экономики и монетарной составляющей, прогнозируют эксперты. Андрею Белоусову, в новом качестве предстоит судя по всему, задавать вектор под одну из ключевых задач, стоящих перед страной на среднесрочную перспективу, победу в СВО.

Результаты очевидно будут отслеживаться на каждом этапе. Не случайно рекомендован на должность главного аудитора близкий президенту страны Борис Ковальчук.

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