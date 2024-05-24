Суд Приморского края не стал менять меру пресечения в виде заключения под стражу американскому военнослужащему Гордону Блэку, арестованному по обвинению в краже во Владивостоке, сообщает ТАСС.

Апелляция на решение суда нижестоящей инстанции оставлена без удовлетворения. О преступлении заявила весной 32-летняя местная жительница, с которой у американского гостя случился роман.

Известно, что Гордон Блэк свою вину в хищении денежных средств признал, со следственными органами сотрудничает. Тем не менее, в смягчении меры пресечения штаб-сержанту сухопутных войск США, на котором настаивал адвокат иностранного гражданина, отказано. До 2 июля он останется в учреждении ФСИН региона.

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