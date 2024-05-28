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Дерматолог Кудашкина рассказала о риске обёртывания полотенцем головы после душа
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  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 10:21

Дерматолог Кудашкина рассказала о риске обёртывания полотенцем головы после душа

Дерматолог Елена Кудашкина в эфире радио "Говорит Москва" рассказала об угрозу волосам при закручивании мокрого полотенца вокруг головы после водных процедур. Ношение импровизированного тюрбана дома, в бассейне или в бане на протяжении более 10 минут приводит к повреждению структуры волос, говорит специалист.

"Когда вы выходите из душа и вытираете тело, то полотенце становится сырым. Если намотать такое полотенце на голову, то волосы вы не высушите, а в мокром полотенце волосы будут преть, что не очень полезно", — уверена медицинский работник.

Значительная часть россиян, и особенно женщин накручивают сырые накидки, ходят продолжительное время, а это негативно влияет структуру волоса. И есть конкретные примеры выпадения волос после таких регулярных процедур.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Билл Брэнсон (Creative Commons Attribution-ShareAlike).

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