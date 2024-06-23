Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 22.06.2024 : 87,9595
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 22.06.2024 : 94,2606
Развожаев: число погибших при атаке ВСУ на Севастополь выросло до трех, двое дети
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине
  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 15:04

Развожаев: число погибших при атаке ВСУ на Севастополь выросло до трех, двое дети

Число погибших из-за атаки Вооруженных сил Украины на Севастополь увеличилось до трех человек, двое из которых дети. Количество пострадавших увеличилось почти до ста, сообщает губернатор города федерального значения Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

"Количество погибших выросло до трех человек: мы потеряли двух детей и одного взрослого. Количество раненых выросло почти до 100 человек. Вся система здравоохранения мобилизована, врачи и медперсонал находятся на рабочих местах. Операционные развернуты. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", — пишет глава субъекта федерации.

Замгубернатора Александр Кулагин информирует, что травмы получили люди, находившиеся на пляже и прилегающих территориях. Часть пострадавших уже госпитализированы, им оказывается помощь.

В Минобороны РФ дают данные, что Украина нанесла удар ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями, по гражданской инфраструктуре.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Алексей Решетников (Creative Commons Attribution 3.0 Unported)

Мир

Нетаньяху: Штаты сократили поставки оружия в Израиль в феврале

Нетаньяху: Штаты сократили поставки оружия в Израиль в феврале

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о необходимости разрешения вопроса о восстановлении прежнего объёма поставок вооружений из Америки в Израиль, которые были сокращены около четырёх месяцев назад.

Читать полностью
Президент Сербии Вучич призвал МВД мобилизоваться к любому сценарию

Президент Сербии Вучич призвал МВД мобилизоваться к любому сценарию

Президент Сербии Александр Вучич призвал МВД приготовиться к угрозам и обеспечить резервы, предупредив о предстоящем ухудшении ситуации в области безопасности в ЕС до конца 2024 года.

Читать полностью

Общество

Врач Саламатина: средиземноморская диета помогает продлить срок жизни

Врач Саламатина: средиземноморская диета помогает продлить срок жизни

Особое меню идет только на пользу организму.

Читать полностью
Хирург Умнов рассказал, чем опасен чай в пакетиках-пирамидках

Хирург Умнов рассказал, чем опасен чай в пакетиках-пирамидках

Такой продукт может вызывать онкологию.

Читать полностью

Новости