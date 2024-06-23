Число погибших из-за атаки Вооруженных сил Украины на Севастополь увеличилось до трех человек, двое из которых дети. Количество пострадавших увеличилось почти до ста, сообщает губернатор города федерального значения Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

"Количество погибших выросло до трех человек: мы потеряли двух детей и одного взрослого. Количество раненых выросло почти до 100 человек. Вся система здравоохранения мобилизована, врачи и медперсонал находятся на рабочих местах. Операционные развернуты. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", — пишет глава субъекта федерации.

Замгубернатора Александр Кулагин информирует, что травмы получили люди, находившиеся на пляже и прилегающих территориях. Часть пострадавших уже госпитализированы, им оказывается помощь.

В Минобороны РФ дают данные, что Украина нанесла удар ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями, по гражданской инфраструктуре.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Алексей Решетников (Creative Commons Attribution 3.0 Unported)