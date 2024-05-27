Нынешний президент Литвы Гитанас Науседа с огромным отрывом опережает свою соперницу во втором туре выборов главы государства. Политик набрал почти три четверти процентов голосов, пришедших к избирательным урнам граждан, сообщает Главная избирательная комиссия страны после обработки данных со всех избирательных участков республики.
Его противник, действующий глава правительства страны, Ингрида Шимоните ещё до окончания подсчета голосов поздравила Науседу, а победитель в свою очередь поблагодарил ее за "корректную борьбу", сообщают местные СМИ.
По данным литовского избиркома за победителя проголосовали в абсолютных цифрах от числа зарегистрированных избирателей лишь чуть более трети граждан, имеющих право голоса.
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Кайхсу Тай (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported).
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