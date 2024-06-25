Свой первый зарубежный визит после переизбрания на новый срок премьер-министр Индии Нарендра Моди 8 июля совершит в российскую столицу, сообщает издание Tribune.
"Поездка Моди значительна не только потому, что это отдельный визит, но и потому, что он состоится вскоре после того, как он возглавил правительство на третий срок и после того, как президент России Владимир Путин был переизбран в пятый раз в марте", — пишет газета.
Также СМИ отмечают, что в последний раз Моди приезжал в нашу страну пять лет назад, тогда глава индийского кабмина посетил Владивосток. В Москву он приезжал девять лет назад, в 2015-м.
4 июня стало известно, что возглавляемый партией Моди "Национально-демократический альянс" вновь обладает парламентским большинством после победы на всеобщих выборах в стране.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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