На встрече с руководителями ведущих оборонных предприятий страны глава государства отметил высокие темпы роста производства в отечественном оборонно-промышленном комплексе. По ряду позиция удалось в разы нарастить объёмы выпуска, констатировал президент.
"Большинство предприятий в срок качественно выполняют задания гособоронзаказа, а по ряду позиций даже с опережением графика", - заявил Владимир Путин.
На трудовом фронте как на линии боевого соприкосновения, идет интенсивная работа. Причем сразу по многим направлениям, свидетельствуют показатели деятельности всей отрасли за последние отчётные периоды.
По ракетно-артиллерийскому вооружению рост составил более чем в двадцать два раза, по средствам радиоэлектронной борьбы и разведки - в пятнадцать раз, по боеприпасам и средствам поражения - в четырнадцать раз, по автомобилям - в семь раз, по средствам индивидуальной бронезащиты - в шесть раз, по авиационной технике и беспилотным летательным аппаратам - в четыре раза, по бронетанковому вооружению - почти в 3,5 раза, обозначили результаты масштабного наращивания в российской индустрии сегмента ВПК.
Фото: пресс-служба президента РФ.
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