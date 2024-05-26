На встрече с руководителями ведущих оборонных предприятий страны глава государства отметил высокие темпы роста производства в отечественном оборонно-промышленном комплексе. По ряду позиция удалось в разы нарастить объёмы выпуска, констатировал президент.

"Большинство предприятий в срок качественно выполняют задания гособоронзаказа, а по ряду позиций даже с опережением графика", - заявил Владимир Путин.

На трудовом фронте как на линии боевого соприкосновения, идет интенсивная работа. Причем сразу по многим направлениям, свидетельствуют показатели деятельности всей отрасли за последние отчётные периоды.

По ракетно-артиллерийскому вооружению рост составил более чем в двадцать два раза, по средствам радиоэлектронной борьбы и разведки - в пятнадцать раз, по боеприпасам и средствам поражения - в четырнадцать раз, по автомобилям - в семь раз, по средствам индивидуальной бронезащиты - в шесть раз, по авиационной технике и беспилотным летательным аппаратам - в четыре раза, по бронетанковому вооружению - почти в 3,5 раза, обозначили результаты масштабного наращивания в российской индустрии сегмента ВПК.

Фото: пресс-служба президента РФ.