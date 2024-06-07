Потребление зерна в нашей стране по последним данным зафиксировано на уровне 86 миллионов тонн в год, остальное, согласно планам, будет направлено на экспорт, поделилась статистикой с РИА Новости на ПМЭФ-2024 министр сельского хозяйства России Оксана Лут.

"Все будет математически считаться, прогноз по экспорту считается в соответствии с балансом. Исходя из того, сколько мы соберем, у нас будет дельта — излишек урожая, который мы сможем вывезти. Конечно, отправим его на экспорт", заявила глава профильного ведомства.

По свежим данным минсельхоз сохраняет прогноз урожая зерна в 2024 году на уровне 132 млн тонн, однако может скорректировать его, если ухудшится ситуация с засухой в различных регионах страны.

Фото: пресс-центр ПМЭФ-2024/Сергей Коньков