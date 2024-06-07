Потребление зерна в нашей стране по последним данным зафиксировано на уровне 86 миллионов тонн в год, остальное, согласно планам, будет направлено на экспорт, поделилась статистикой с РИА Новости на ПМЭФ-2024 министр сельского хозяйства России Оксана Лут.
"Все будет математически считаться, прогноз по экспорту считается в соответствии с балансом. Исходя из того, сколько мы соберем, у нас будет дельта — излишек урожая, который мы сможем вывезти. Конечно, отправим его на экспорт", заявила глава профильного ведомства.
По свежим данным минсельхоз сохраняет прогноз урожая зерна в 2024 году на уровне 132 млн тонн, однако может скорректировать его, если ухудшится ситуация с засухой в различных регионах страны.
Фото: пресс-центр ПМЭФ-2024/Сергей Коньков
Гагаузия попросит РФ помочь с денежными переводами
Гагаузия намерена обратиться к российским властям с просьбой восстановить возможность гагаузам совершать денежные трансферы через платежную систему "Золотая корона", заявила глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул в интервью РИА Новости.
Турция приостановит ввоз пшеницы до октября
Турция планирует временно остановить ввоз пшеницы, как сообщило министерство сельского и лесного хозяйства страны на официальном портале.
Горелкин назвал блокировку YouTube в РФ нерациональной
Блокировка видеохостинга YouTube на настоящий момент не является разумным выбором. Для поддержки отечественных альтернатив требуются административные действия, такие как ограничение скорости передачи данных, подчеркнул заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике Антон Горелкин в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума.
Мурашко: Почти у всех граждан РФ сформировался иммунитет к COVID-19
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью "Интерфаксу" рассказал о формировании иммунитета к коронавирусу среди граждан России.