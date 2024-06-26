Ставки ввозной пошлины на вино из недружественных государств планируется поднять с 20 до 25% уже с августа этого года, сообщают источники в минэкономразвития. На деле, размер сборов на таможне составит вместо 1,5 долларов США с литра алкогольного напитка, два доллара, пишет РБК.

"Речь идет о системной работе по выработке контрсанкционных мер в ответ на антироссийскую политику. Эти меры будут чувствительными для иностранных компаний и одновременно стимулируют отечественное производство", — мотивируют свои действия авторы инициативы.

Ввозные пошлины на вина из недружественных стран были изменены с 12,5 до 20% год назад. По мнению властей мера дала определённый эффект. Прежде всего в части отечественных товаропроизводителей. Оживила внутренний рынок, полияла на развитие российского виноделия.

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