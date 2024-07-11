В польских городах состоялись памятные шествия, посвященные трагическим событиям Волынской резни, учиненной украинскими националистами в 1942–1943 годах.
Волынская резня — это череда кровавых событий, разворачивавшихся в 1942–1943 годах на западе Украины. По распоряжению руководства Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН — УПА, признана экстремистской и запрещена в России) были уничтожены десятки тысяч этнических поляков, проживавших до начала Второй мировой войны на территории современной Волынской области. Историки оценивают число жертв с польской стороны в диапазоне от 50 до 100 тысяч человек.
В октябре 2023 года польские и украинские эксперты обнаружили массовое захоронение жертв Волынской резни в Тернопольской области Украины. Останки погибших поляков были найдены в яме на месте бывшего села Пужники. Польская сторона обратилась к украинским властям с просьбой разрешить эксгумацию, исследование и погребение найденных останков. Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что без решения этого вопроса Киеву "не стоит рассчитывать на вступление в ЕС".
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