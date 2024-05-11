Доля Казахстана в структуре закупки российской водки не первый год занимает почти половину всех поставок этого напитка на зарубежные рынки. Впрочем, по итогам 2023-го партнеры из соседней республики сократили свои закупки почти на четверть, что впрочем не помешало им сохранить ведущие позиции в негласном рейтинге потребителей отечественного горячительного.
Всего в минувшем году Россия экспортировала на внешний рынок водки почти на 60 млн долларов. Без малого 50% этой продукции приобрели казахские компании и фирмы, сообщает РИА Новости. На этом фоне Израиль наращивает импорт. Что вывело его на второе место в рейтинге - годом ранее он располагался на третьей строчке. За год страна увеличила покупку российской водки сразу на 42% - до 12 миллионов долларов.
Замыкают тройку лидеров потребители из Армении. Их доля - 4,5 млн долларов. На четвертом месте соответственно Грузия, на пятом Азербайджан.
Фото: Бахтиёр Абдуллаев
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