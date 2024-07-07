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Более половины фирм из США продолжили деятельность в РФ вопреки санкциям
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Более половины фирм из США продолжили деятельность в РФ вопреки санкциям

Больше половины предприятий из Соединенных штатов, которые ранее присутствовали на отечественном рынке, продолжают работать в российской юрисдикции, либо со своими контрагентами в нашей стране после старта спецоперации на Украине, выяснили в РИА Новости.

Таких юрлиц ранее было более 650. Больше всего из них в сегменте IT и телекома — 143, промышленности — 129, еды и потребительских товаров — 104, развлечений, спорта и туризма — 68 и предоставляющих различные "поддерживающие" услуги — 51.

Сейчас в прежнем формате продолжают бизнес почти 160 компаний, почти 180 также работают, но чуть скорректировавсвою деятельность в части юридических документов.

Полностью аннулировали контакты с нашей страной 322 организации, или 49% от общего числа, по состоянию на февраль 2022-го года.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/SpaceX (Creative Commons Attribution-ShareAlike)

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