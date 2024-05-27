Правительство выделило еще более полумиллиарда рублей для оказания мер поддержки пострадавшим от последствий весеннего половодья в Оренбургской области, сообщает пресс-служба кабинета министров РФ.
"Более 576 млн рублей поступят из резервного фонда правительства на предоставление мер поддержки пострадавшим гражданам. Речь идет об оказании финансовой помощи в связи с повреждением или утратой жилья", приводят детали принятого решения в правительстве России.
Ранее пострадавшему от буйства стихии региону направили 5 млрд рублей на восстановление объектов ЖКХ, поврежденных из-за паводка, и капремонт общего имущества в многоквартирных домах, а также 490 млн рублей для оказания мер поддержки пострадавшим гражданам.
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Эндрю Босси (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic).
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