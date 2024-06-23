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МВД: один сотрудник полиции убит, 6 ранены в Махачкале при нападении на пост ДПС
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  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 20:00

МВД: один сотрудник полиции убит, 6 ранены в Махачкале при нападении на пост ДПС

Неизвестные напали с огнестрельным оружием пост ДПС в Махачкале, погиб сотрудник полиции, шестеро его коллег получили ранения, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.

"Сегодня вечером в Дербенте и Махачкале неизвестные предприняли попытки к дестабилизации общественной ситуации. На их пути встали сотрудники дагестанской полиции. По предварительной информации, среди них есть пострадавшие. Паника и страх - то, на что эти нелюди рассчитывали в первую очередь. Этого они от дагестанцев не дождутся!", - заявил глава Дагестана Сергей Меликов.

ГУ МВД региона призвало жителей Махачкалы на фоне продолжающегося боестолкновения в городе не выходить на улицу. По информации полиции, на улице Орджоникидзе горит патрульный автомобиль.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Пупсоид (Attribution-Share Alike 4.0)

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