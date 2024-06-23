Неизвестные напали с огнестрельным оружием пост ДПС в Махачкале, погиб сотрудник полиции, шестеро его коллег получили ранения, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.
"Сегодня вечером в Дербенте и Махачкале неизвестные предприняли попытки к дестабилизации общественной ситуации. На их пути встали сотрудники дагестанской полиции. По предварительной информации, среди них есть пострадавшие. Паника и страх - то, на что эти нелюди рассчитывали в первую очередь. Этого они от дагестанцев не дождутся!", - заявил глава Дагестана Сергей Меликов.
ГУ МВД региона призвало жителей Махачкалы на фоне продолжающегося боестолкновения в городе не выходить на улицу. По информации полиции, на улице Орджоникидзе горит патрульный автомобиль.
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Пупсоид (Attribution-Share Alike 4.0)
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