В столице евда не сгорел магазин "Смешные цены". Густой, едкий и чёрный дым повалил из торговой точки внезапно утром 21 мая. На место ЧП оперативно приехал пожарный расчет спасателей. Была организована эвакуация людей.

По предварительным данным пострадавших нет. Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Москве сейчас сообщает, что огонь в ТЦ "Гран Плюс" в Бибирево локализован. Согласно оперативной информации очаг возгорания был обнаружен в магазине «Смешные цены», передаёт портал Mash. Частично утрачены товары. Ущерб и причины происшествия устанавливаются.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Артем Светлов (Creative Commons Attribution 2.0 Generic).