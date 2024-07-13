Спасатели в течении нескольких часов пытаются справиться с пожаром на на нефтебазе в Цимлянском районе Ростовской области после атаки украинских дронов-камикадзе. По информации губернатора региона, Василий Голубев, ЧП на производственном объекте зафиксировано в четыре утра по местному времени.

По предварительным данным никто не пострадал, пожару присвоен повышенный, третий ранг сложности. На месте работает почти полсотни спасателей и 14 единиц спецтехники. СМИ уточняют, что возгорание произошло после того, как обломки сбитого беспилотника упали на территорию предприятия, где находится хранилище бензина и дизельного топлива.

Атаки вооруженных сил Украины на объекты в российских регионах с недавних пор носят систематический характер. При этом ВСУ запускают летательные аппараты в направлении нефтебаз. В ряде случаев дроны причиняют ущерб объектам топливно-энергетического комплекса.

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