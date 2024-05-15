Истощённого ребёнка нашли в столице, когда подросток был уже при смерти. Сейчас мальчик в реанимации в тяжёлом состоянии, сообщают несколько телеграмм-каналов. Жительница Москвы бросила 12-летнего сына с заболеванием ДЦП одного в квартире, а сама почти на неделю ушла в загул, приводит шокирующие данные SHOT.
Согласно опеаративным данным 40-летняя мать оставила сына в квартире ещё 9 мая и уехала. Несколько дней страдающий церебральным параличом мальчик, который не может о себе позаботиться, не ел и не пил.
Тревогу забила бабушка подростока, поскольку продолжительное время никто не выходил на связь. В итоге в квартиру в Соловьиной роще приехал родной дядя мальчика и увидел, что племянник в состоянии полуобморока и сильнейшего истощения. Ребёнка экстренно увезли в лечебное учреждение, сейчас врачи борются за его жизнь.
Саму маму ребенка с ограниченными возможностями обнаружили в другом районе в гостях у подружки, всё это время она гуляла и весело проводила время. Её доставили в отдел внутренних дел, где опросили, и отпустили. Сейчас она в больнице с сыном.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Оставление в опасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Ситуация на контроле москвоских правоохранительных органов.
Фото: OpenStreetMap/Pulux11/Attribution-Share Alike 4.0.
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