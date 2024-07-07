В Подгоренском районе Воронежской области на складе произошла детонация взрывоопасных объектов, сообщает губернатор региона Александр Гусев. По данным главы субъекта федерации, обломки уничтоженных ПВО летательных аппаратов упали на хранилище, что и вызвало цепную реакцию.

"По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет. На месте работают оперативные службы, военные и представители власти для ликвидации ЧС", — написал на своей странице в социальных сетях чиновник.

Администрация региона подготовила транспортные средства для потенциальной эвакуации жителей ближайших к объекту населенных пунктов.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Альф ван Бим (Creative Commons Attribution-ShareAlike)