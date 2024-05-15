Массированое продвижение российских войск на харьковском направлении и освобождение ряда населенных пунктов региона от ВСУ вызвало серьёзную переброску украинских резерсов. В частности противник усиливает присутствие немецкой и шведской бронетехникой на линии соприкосновения, сообщает сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов.
"Сейчас враг перебрасывает подразделения нескольких бригад на харьковское направление вместе с немецкими танками Leopard -1 и Leopard-2, а также шведскими боевыми машинами CV 90. Они пытаются спасти ситуацию и перебрасывают туда все, что могут наскрести и найти", - заявил координатор в интервью РИА Новости.
Ранее появилась информация от минобороны что наши подразделения группировки войск "Север" продвинулись в глубину территории, ранее контролируемой ВСУ и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.
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