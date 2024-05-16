Порядка 90% всего товарооборота между Россией и Китаем сегодня уже организованы в рублях и юанях, перевод расчетов в национальные валюты придал усиление расширению торговых потоков, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпинем.

"Товарооборот между Россией и Китаем увеличивается, увеличивается хорошими темпами. Сформирован весомый портфель из 80 крупных совместных инвестиционных проектов в самых различных областях", - говорит российский лидер

За последние пять лет сторонам удалось удвоить российско-китайский товарооборот: если в 2019 году он насчитывал 111 млрд долларов, то в прошлом году превысил 227,8 млрд долларов. В планах более тесное взаимодействие в области промышленности и высоких технологий, космоса, мирного атома и искусственного интеллекта.

Фото: пресс-служба президента РФ.