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Ambito: около 10 тыс. аргентинских компаний обанкротились после прихода к власти Милея
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Ambito: около 10 тыс. аргентинских компаний обанкротились после прихода к власти Милея

В Аргентине после прихода к власти президента Хавьера Милея фиксируется колоссальный спад деловой активности. Ассоциация национальных бизнесменов и деловых женщин за развитие Аргентины (ENAC) обнародовала аналитику, согласно которой в стране отмечено падение экономики сравнимое с периодом пандемии коронавируса и жесточайших ограничений, действовавших в государстве в 2020-м году.

Около 10 тысяч местных предприятий разорились после вступления в должность Милея, ежедневно закрываются 50 компаний, a розничные продажи в июне упали на 21,9% по сравнению с июнем прошлого года.

Согласно данным Исследовательского и учебного центра центральных рабочих Аргентины (Cifra-CTA), опубликованным минувшей весной, покупательная способность аргентинцев с минимальной заработной платой упала на треть (34,1%), и это тоже с тех пор как Милей возглавил республику.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Cámara de Diputados de la Nación (Creative Commons Attribution-ShareAlike)

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