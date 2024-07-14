В Аргентине после прихода к власти президента Хавьера Милея фиксируется колоссальный спад деловой активности. Ассоциация национальных бизнесменов и деловых женщин за развитие Аргентины (ENAC) обнародовала аналитику, согласно которой в стране отмечено падение экономики сравнимое с периодом пандемии коронавируса и жесточайших ограничений, действовавших в государстве в 2020-м году.
Около 10 тысяч местных предприятий разорились после вступления в должность Милея, ежедневно закрываются 50 компаний, a розничные продажи в июне упали на 21,9% по сравнению с июнем прошлого года.
Согласно данным Исследовательского и учебного центра центральных рабочих Аргентины (Cifra-CTA), опубликованным минувшей весной, покупательная способность аргентинцев с минимальной заработной платой упала на треть (34,1%), и это тоже с тех пор как Милей возглавил республику.
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