"Почта России" включила в план на текущий год увеличение выручки от продажи непрофильных активов в сумме 3 млрд рублей. Показатель в три раза выше прошлогоднего.
Полученные финансовые ресурсы могут быть задействованы для погашения задолженности предыдущих отчетных периодов и инвестиций в прибыльные направления бизнеса, сообщил генеральный директор госкорпорации Михаил Волков.
"Тут все будет зависеть от востребованности и ликвидности тех или иных объектов. Это деньги, которые позволяют, в том числе, использовать в текущей ситуации лучше по назначению — это и погашение старых долгов, и инвестиции в те направления деятельности, которые дают прибыль", — поделился планами топ-менеджер холдинга.
Данные действия не отразятся на основной работе предприятия. Большая часть того, что мы сейчас рассматриваем, вообще не используется, более того — требует каких-то инвестиций на восстановление, постоянных затрат на поддержание. И мы понимаем, что эти активы, наверно, вряд ли нам уже пригодятся, резюмировал глава компании.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Georg Pik (Creative Commons CC0 1.0)
Активист Абуладзе: Запад хотел сделать из Грузии второй фронт против РФ
Грузинский активист рассказал о цели визитов западных министров обороны в Тбилиси.
Историк Юдин: если Вигано возглавит оппозицию, Ватикан окажется на грани раскола
Архиепископ Карло Мария Вигано оказался в центре раздоров Католической церкви между консерваторами и либералами. Его критика в адрес Папы Франциска была направлена на обвинения в сокрытии сексуальных домогательств и пропаганде либеральных идей в Церкви.
Госдума поддержала ограничения для библиотек в выдаче книг иноагентов
Депутаты одобрили в первом чтении изменения в федеральный закон "О библиотечном деле" в части ограничения доступа в публичных библиотеках к книгам, авторы которых признаны в нашей стране иностранными агентами, экстремистами и террористами, сообщает портал правовой информации России.
Госдума в первом чтении приняла проект о госрегулировании оборота метанола
Государственная Дума одобрила запрещающий продажу метанола законопроект, который начнёт действовать с начала весны следующего года. Об этом было заявлено в ходе первого чтения, информирует РИА Новости.