"Почта России" включила в план на текущий год увеличение выручки от продажи непрофильных активов в сумме 3 млрд рублей. Показатель в три раза выше прошлогоднего.

Полученные финансовые ресурсы могут быть задействованы для погашения задолженности предыдущих отчетных периодов и инвестиций в прибыльные направления бизнеса, сообщил генеральный директор госкорпорации Михаил Волков.

"Тут все будет зависеть от востребованности и ликвидности тех или иных объектов. Это деньги, которые позволяют, в том числе, использовать в текущей ситуации лучше по назначению — это и погашение старых долгов, и инвестиции в те направления деятельности, которые дают прибыль", — поделился планами топ-менеджер холдинга.

Данные действия не отразятся на основной работе предприятия. Большая часть того, что мы сейчас рассматриваем, вообще не используется, более того — требует каких-то инвестиций на восстановление, постоянных затрат на поддержание. И мы понимаем, что эти активы, наверно, вряд ли нам уже пригодятся, резюмировал глава компании.

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