Удар нанесен территории завода тяжелого краностроения в Одессе. На предприятии по данным источников располагался склад с ракетами зарубежного производства, сообщает РИА Новости со ссылкой координатор николаевского подполья Сергея Лебедева.
Предприятие тяжелого краностроения "Краян" недалеко от портовой зоны в Одессе, используется в последнее время как складской центр, где хранятся боеприпасы из свежих натовских поставок.
О поражении объекта стало известно около восьми утра местного времени. Сразу после прилёта над городом видны черные клубы дыма. На месте взрыва начался большой пожар, сообщают очевидцы.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Aktron (Creative Commons Attribution 3.0 Unported)
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