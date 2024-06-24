В Абхазии следователи возбудили уголовное дело по факту перестрелки на российско-абхазской границе. ЧП произошло накануне на контрольно-пропускном пункте "Псоу" Гагрского района республики.
"Уголовное дело заведено по ст. 117"Незаконное хранение и перевозка оружия" и ч. 2 ст. 99 — "Убийство", — информируют правоохранительные органы.
Инцидент зафиксирован вечером 23 июня. В результате происшествия один человек погиб, трое получили ранения, в их числе малолетняя девочка. Министр внутренних дел республики Роберт Киут ранее сообщил о том, что все участники происшествия — жители Абхазии.
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