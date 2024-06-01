Без малого 90 процентов исполнительных производств по алиментам в нашей стране заканчивается фактическим перечислением средств на содержание детей, распространила информацию пресс-служба ФССП РФ в Международный день защиты детей.

"Доля исполнительных производств, в рамках которых реализуются права детей на получение алиментов, составила 88%. По итогам 2022 года их было чуть более 790 тыс., по итогам минувшего года уже около 770 тыс., на 1 мая текущего года составило — 758,5 тыс.", — сообщают в ведомстве.

Только за первые 4 месяца этого года с обязанных уплачивать алименты взыскано более 22 млрд рублей — показатель на треть выше, чем за аналогичный период года предыдущего (17 млрд рублей).

Фото: отдел по по взаимодействию со СМИ ГУФССП России по Пермскому краю