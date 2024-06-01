Без малого 90 процентов исполнительных производств по алиментам в нашей стране заканчивается фактическим перечислением средств на содержание детей, распространила информацию пресс-служба ФССП РФ в Международный день защиты детей.
"Доля исполнительных производств, в рамках которых реализуются права детей на получение алиментов, составила 88%. По итогам 2022 года их было чуть более 790 тыс., по итогам минувшего года уже около 770 тыс., на 1 мая текущего года составило — 758,5 тыс.", — сообщают в ведомстве.
Только за первые 4 месяца этого года с обязанных уплачивать алименты взыскано более 22 млрд рублей — показатель на треть выше, чем за аналогичный период года предыдущего (17 млрд рублей).
Фото: отдел по по взаимодействию со СМИ ГУФССП России по Пермскому краю
На Украине повреждены две тепловые электростанции
Две тепловые электростанции были частично разрушены на территории Украины минувшей ночью, сообщает местный энергохолдинг "ДТЭК".
В штаб Трампа поступило 53 млн долларов за сутки после вердикта присяжных
Кандидату в президенты США, виновному в фальсификации документов Дональду Трампу в течении суток после оглашения обвинительного вердикта жюри присяжных, соотечественники перечислили около более 53 млн долларов, сообщает The New York Times со ссылкой на предвыборный штаб политика.
ФСБ опубликовала документы о подготовке нацистами детей для диверсий
ФСБ России обнародовала рассекреченные архивные документы, раскрывающие, как нацисты в годы Великой Отечественной войны использовали детей и подростков для диверсионных операций в тылу Красной армии.
Йоурова: ЕК проверит количество пользователей из Евросоюза у Telegram
Еврокомиссия проверит число пользователей из ЕС у Telegram.