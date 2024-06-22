С 1 сентября этого года применение финансовыми организациями плавающих ставок по кредитам и займам населению и микропредприятиям будут ограничены. Соответствующий нормативный акт утвердил президент России Владимир Путин.
Цель поддержанного ранее парламентариями закона — ограничить риски физических лиц и микропредприятий по кредитам с переменной ставкой, разъяснили в Госдуме.
Сложилась практика, что в связи с изменением ситуации на рынке, включая повышение ставки рефинансирования Центробанка РФ, банки и микрофинансовые организации имели право увеличивать проценты по действующим кредитам, если это предусмотрено в договоре. Теперь данные возможности в банковском секторе будут ограничены.
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