С 1 сентября этого года применение финансовыми организациями плавающих ставок по кредитам и займам населению и микропредприятиям будут ограничены. Соответствующий нормативный акт утвердил президент России Владимир Путин.

Цель поддержанного ранее парламентариями закона — ограничить риски физических лиц и микропредприятий по кредитам с переменной ставкой, разъяснили в Госдуме.

Сложилась практика, что в связи с изменением ситуации на рынке, включая повышение ставки рефинансирования Центробанка РФ, банки и микрофинансовые организации имели право увеличивать проценты по действующим кредитам, если это предусмотрено в договоре. Теперь данные возможности в банковском секторе будут ограничены.

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