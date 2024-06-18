Число российских городов, в которых есть платные парковки увеличится, сами зоны платного паркинга, как и стоимость пользования сервисов растут уже в этом году. Авторы идеи таких стоянок, мотивируют свои инициативы сокращением пробок, безопасностью дорожного движения. В эксклюзивном интервью NewsInfo. Ru лидер общественного движения автомобилистов "Свобода выбора" Вячеслав Лысаков считает, что всё не столь благостно.

В настоящее время более чем в двух десятках отечественных мегаполисах есть паркинг за деньги. Речь в основном пока идёт о городах-миллионниках. Причём их центральной части. С каждым годом зона платного пространства расширяется, а почасовая плата за его использование увеличивается. Сокращается ли в этих локациях число ДТП? Исчезают ли пробки? По оценке эксперта, не факт.

"Платные парковки никакого отношения к этому абсолютно не имеют. Платные парковки так же, как и огромное количество камер, направлены не на получение безопасности дорожного движения и не на решение проблем пробок, а на элементарное получение денег в региональный бюджет", — констатирует Вячеслав Лысаков.

Анализ показывает, к примеру в Перми, где платным парковкам уже более десятка лет, на число дорожных инцидентов это почти не повлияло. А вот по данным Яндекс. Пробки в час-пик, именно там, где сосредоточены платные парковки, а это в основном центральный планировочный район города, как раз и фиксируются, самые лютые, 9-ти бальные пробки.

Столичные реалии и вовсе показательные. Платные парковки — это яркое проявление идеи монетизировать, коммерциализировать всё городское пространство, просто каждый метр, считает общественник.

"Никакого отношения к уменьшению пробок это не имеет. Растет все время стоимость парковки. Дошла уже почти до 400 рублей. Безумных денег стоит. И ничего не меняется: пробки как были, так и есть", — говорит Вячеслав Лысаков.

Осенью минувшего года, минтранс РФ поручил Агентству автомобильного транспорта исследовать парковки в городах России, чтобы создать там единые системы парковочного пространства и цифровые реестры машино-мест. Научная работа, как декларируется, призвана помочь побороть пробки и разгрузить улично-дорожную сеть. Скоро должны подвести итоги масштабного мониторинга.

Результаты работы планируется использовать региональными, муниципальными органами власти, а также владельцами автодорог, в том числе для утверждения тарифов на платных паркингах. Также анонсируется запуск пилотных платных паркингов ещё как минимум в полутора десятков российских городов. Как это отразится на автомобилистах? Вопрос открытый. Как на их кошельках, вполне очевидный.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Santeri Viinamäki (Attribution-Share Alike 4.0)