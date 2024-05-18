Портал "Палач" призывает россиян не спешить с покупкой нового смартфона Google Pixel 8a, который, несмотря на хорошую эргономику, качественный экран и функции нейросети, имеет некоторые недостатки, такие как толстые рамки и батарею меньше 5000 мАч.
Pixel 8a уже доступен на российских маркетплейсах по цене около 54 тыс. руб. с учетом таможенной пошлины.
Вместо этого, "Палач" советует обратить внимание на флагманский Pixel 8, который стоит около 51 тыс. руб. и предлагает лучшее качество сборки и фотографий.
Фото: commons.wikimedia.org/Miyako Fujimiya (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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