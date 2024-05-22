Писториус: мы должны сделать все возможное, чтобы положение ВСУ не стало драматичным

Положение ВСУ серьезное. Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. Его речь приводит РИА Новости.
Писториус заявил, что власти ЕС должны сделать все возможное и предпринять ряд мер, чтобы положение ВСУ не приняло драматичного оборота.
Ранее появилась информация о том, что немецкое руководство готово выделить на военную поддержку киевскому режиму четыре миллиарда евро.
В начале мая министр обороны Германии сделал заявление, что возможно через 6-8 лет Россия планирует напасть на военно-политический блок НАТО, именно поэтому надо быть готовым ко всему.
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