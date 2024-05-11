В Печоре произошло частичное обрушение пятиэтажного общежития. По словам местных жителей, несмотря на то что в доме жили люди, здание частично находилось в аварийном состоянии, сообщает РИА Новости. По данным СМИ из помещения эвакуировано около полутора десятков человек, в том числе пятеро несовершеннолетних.

"Вылетаю в Печору, где сегодня обрушился подъезд дома, признанного аварийным. Речь о Печорском проспекте, 69 (пятиэтажное кирпичное строение в статусе бывшего общежития)", - сообщил руководитель республики Владимир Уйба в своем Telegram-канале.

На данный момент информации о пострадавших нет. Судя по всему людей вывели из здания до момента обрушения. Сейчас на месте работают сотрудники специальных служб и правоохранительные органы. Устанавливаются обстоятельства происшедшего.

Фото: МЧС России