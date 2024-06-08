В медучреждениях столицы и федеральных центрах по прежнему госпитализированы пять пострадавших при теракте в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл", рассказал на полях ПМЭФ-2024 министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Медикам удалось спасти жизни. Динамика состояния всех оставшихся на стационарном лечении положительная, их состояние оценивается сегодня как средней тяжести", поделился свежей информацией глава минздрава.
22 марта на развлекательный центр "Крокус Сити Холл" напали вооруженные боевики и открыли огонь на поражение, после в помещении произошел сильный пожар. В результате погибли 145 человек, пострадали более 500 граждан.
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