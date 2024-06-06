Компания CMF, дочерний бренд Nothing, анонсировала выпуск своего первого смартфона Phone 1 с необычным дизайном. Смартфон окрашен в оранжевый цвет и оснащён экокожей на задней панели, на которой также расположен необычный элемент в виде колесика, функционал которого пока не раскрыт.
Устройство, по слухам, будет иметь характеристики, схожие с бюджетной моделью Nothing Phone (2a), включая 6,7-дюймовый OLED-экран с частотой 120 Гц, основную камеру на 50 Мп, селфи-камеру на 16 Мп, чип MediaTek Dimensity 7200, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти для хранения.
Ожидается, что смартфон появится в продаже в июле по цене от $249.
Фото: commons.wikimedia.org/Amuzujoe (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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