Компания CMF, дочерний бренд Nothing, анонсировала выпуск своего первого смартфона Phone 1 с необычным дизайном. Смартфон окрашен в оранжевый цвет и оснащён экокожей на задней панели, на которой также расположен необычный элемент в виде колесика, функционал которого пока не раскрыт.

Устройство, по слухам, будет иметь характеристики, схожие с бюджетной моделью Nothing Phone (2a), включая 6,7-дюймовый OLED-экран с частотой 120 Гц, основную камеру на 50 Мп, селфи-камеру на 16 Мп, чип MediaTek Dimensity 7200, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти для хранения.

Ожидается, что смартфон появится в продаже в июле по цене от $249.

Фото: commons.wikimedia.org/Amuzujoe (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)