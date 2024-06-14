В Санкт-Петербурге задержали 20-летнего студента, который организовывал нелегальные экскурсии по крышам города. Студент приобретал ключи от чердаков у сотрудников жилищной конторы и брал с туристов 1000 рублей за групповую экскурсию и 2500 рублей за индивидуальную.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности. В случае доказательства вины возможен тюремный срок до 2 лет и штраф до 300 тыс. рублей, если же в деле задействована группа, санкции могут быть ужесточены до 6 лет тюрьмы и штрафа до 500 тыс. рублей.

Фото: commons.wikimedia.org/Florstein (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)