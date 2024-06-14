В Санкт-Петербурге задержали 20-летнего студента, который организовывал нелегальные экскурсии по крышам города. Студент приобретал ключи от чердаков у сотрудников жилищной конторы и брал с туристов 1000 рублей за групповую экскурсию и 2500 рублей за индивидуальную.
В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности. В случае доказательства вины возможен тюремный срок до 2 лет и штраф до 300 тыс. рублей, если же в деле задействована группа, санкции могут быть ужесточены до 6 лет тюрьмы и штрафа до 500 тыс. рублей.
Фото: commons.wikimedia.org/Florstein (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Reuters: США провели секретную кампанию против Китая в разгар Covid-19
В разгар пандемии военные США провели тайную кампанию портив китайской вакцины, чтобы ослабить влияние КНР на Филиппинах.
Путин заявил, что Запад ответит за кражу российских активов
Президент России Владимир Путин назвал заморозку российских активов на Западе кражей и заявил, что они не останутся безнаказанными.
HotCars: Toyota Camry 2014 года признана лучшей моделью среди японских автомобилей
Эксперты издания HotCars составили рейтинг самых надежных автомобилей Toyota за последние десять лет, которые доступны на российском рынке.
Эксперт по генетике Корчагина: цвет глаз и волос ребенка определяются доминантными генами
Внешность и многие другие характеристики ребенка, такие как заболевания и метаболические особенности, определяются уникальной комбинацией генов, получаемых от родителей.