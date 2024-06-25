Власти Санкт-Петербурга наращивают ассигнования в строительство и реконструкцию объектов энергетики и коммунальной инфраструктуры в текущем году. Согласно планам речь идет о сумме в 117,9 млрд рублей, сообщает пресс-служба городского правительства.
Интенсивная модернизация города на Неве идёт не первый год. Так, за счёт роста инвестиций на практически на треть, в прошлом году в инженерно-энергетическом комплексе введено и модернизировано более 1,5 тысяч объектов, отчитался губернатор Петербурга Александр Беглов.
В 2023-м завершены работы по 234 объектам теплоэнергетики. Построено, реконструировано и капитально отремонтировано 280 км теплосетей. В текущем отчётном периоде власти не будут снижать темпы реконструкции городского хозяйства.
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