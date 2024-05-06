Сотрудники российских следственных органов объявили в розыск двух украинских политиков, а именно бывшего президента Украины Петра Порошенко и действующего украинского лидера Владимира Зеленского. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал собственный комментарий данной ситуации.

Пресс-секретарь отметил, что российские следственные ведомства делают то, что входит в их полномочия. Российские следователи работают с огромным массивом самой разной информации, фиксирующей преступления киевского режима, резюмировал свои слова Песков.

Фото: www.kremlin.ru/Пресс-служба Президента России (Creative Commons Namensnennung 4.0-Lizenz)