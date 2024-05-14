Песков остается на должности пресс-секретаря президента РФ, сообщается на сайте Кремля

Дмитрий Песков остается на должности пресс-секретаря президента РФ, а также продолжает занимать пост заместителя руководителя администрации главы РФ.
Песков состоит на службе пресс-секретаря с 2008 года. В 2012 году Владимир Путин вступил в должность главы государства, тогда же Песков стал заместителем руководителя администрации президента.
О сохранении в должности пресс-секретаря Пескова заявлено на официальном сайте Кремля. Также на должность заместителя пресс-секретаря президента РФ назначен Юрий Свиридов.
Фото: kremlin.ru /Пресс-служба Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 License )
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