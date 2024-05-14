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Песков отказался комментировать ситуацию коррупционного скандала с участием Юрия Кузнецова
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 14:43

Песков отказался комментировать ситуацию коррупционного скандала с участием Юрия Кузнецова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос об аресте руководителя кадров Министерства обороны Юрия Кузнецова. Песков предложил журналистам обратиться за комментарием по данной ситуации в соответствующие органы.

Юрию Кузнецову было предъявлено обвинение в получении взятки. Ему грозит до 15 лет тюремного заключения. По предварительным данным, Кузнецов в 2021-2023 годах назначал на должности людей, получая за это определенные суммы денег. Данные действия могут быть классифицированы, как коррупционная деятельность.

На данный момент у осужденного изъяли финансовые средства в отечественной и иностранной валюте: общая сумма достигает более 100 миллионов рублей. Помимо крупной суммы, были найдены коллекционные предметы, вроде золотых монет и часов.

Фото: kremlin.ru /Пресс-служба Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 License)

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