Задержанная накануне 34-летняя пермячка дала показания в ходе допроса следователями СК РФ по Пермскому краю и призналась, что задушила своего сына, затем нанесла ему несколько колото-резаных ран. После чего попыталась скрыть следы преступления, сообщает пресс-служба силового ведомства.

На минувшей недели местный житель нашел тело подростка в чемодане на контейнерной площадке в Ленинском районе краевого центра. Спустя сутки правоохранители задержали подозреваемую - маму убитого ребенка Ирину Шатову в её офисе, в местной гостинице "Жемчужина", где женщина пряталась после преступления.

Позднее следственными органами СК РФ по Пермскому краю гражданке было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Известно, что у неё было непростое финансовое положение. Изначально в смерти ребёнка она обвинила коллекторов. Однако сегодня подозреваемая изменила показания.

Фото: пресс-служба ГУ СК РФ по Пермскому краю