В очереди для проезда через Крымский мост 14 июля на 10:00 по московскому времени пытаются преодолеть пролив порядка семи сотен транспортных средств, приводит оперативную информацию телеграм-канал с данными о ситуации на объекте дорожной инфраструктуры. Очередь образовалась со стороны Тамани.
Источник сообщает, что время ожидания может составить более двух часов. Со стороны Керчи проезд свободный. Очевидцы в социальных сетях фиксируют, что движение автомобилей по транспортной артерии периодически перекрывают. Это происходит в связи с попытками атак беспилотников и ударов по территории полуострова со стороны Украины.
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